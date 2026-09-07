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Cie du Haut, La Palette, Longvilliers

dimanche 27 septembre 2026 · La Palette · Longvilliers

Cie du Haut, La Palette, Longvilliers

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
La Palette
Adresse
3, route de Frencq Longvilliers (62)
Ville
62630 Longvilliers
Département
Pas-de-Calais

Cie du Haut Dimanche 27 septembre, 14h00 La Palette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

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danse Pas-de-Calais

DR

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