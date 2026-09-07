Cie du Haut, La Palette, Longvilliers

Informations pratiques

Cie du Haut Dimanche 27 septembre, 14h00 La Palette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

La Palette 3, route de Frencq Longvilliers (62) Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lapalette.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100090895787563&ref=embed_page »}]

danse Pas-de-Calais

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