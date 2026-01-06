Cieboldair (Orgue de Barbarie) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Cieboldair (Orgue de Barbarie) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31 22:00:00

2026-05-31

Intermittente du spectacle, Anne Sophie MASSON, chanteuse, musicienne multi-instrumentiste sillonne depuis 20 ans les routes en chantant. Je me sens une âme de chercheuse et je n’ai de cesse de me redécouvrir et de célébrer la vie généreusement entourée…

Chanter pour me reconnaître, me mettre à nu et me découvrir dans l’instant. Chanter, c’est me connecter à plus grand que moi, c’est amener mes os à entrer en résonances et mettre de la conscience dans ma colonne d’air.

Anne-Sophie vous embarque sur les vagues de sa douce folie partageuse et espiègle… Accompagné de Jules Edmond son Orgue Barbare et son accordéon à bretelles..

Un moment de pur bonheur en chanson et en musique !!!

https://www.youtube.com/watch?v=1KBRYzEJV9Y .

