Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Un petit déjeuner, une petite histoire et la projection du programme Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure .

La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères.

Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !

Durée 60 minutes .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

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English : Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure

L’événement Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne