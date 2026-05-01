Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure Cinéma Liberty Monsempron-Libos mercredi 13 mai 2026.
Monsempron-Libos
Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Un petit déjeuner, une petite histoire et la projection du programme Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure .
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères.
Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !
Durée 60 minutes .
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure
L’événement Ciné à croquer Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne
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