Ciné-apéro-jeu ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Ciné-apéro-jeu ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Séance précédée à 20h d’une initiation au jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux avec des rôles adaptés aux cultures asiatiques pour l’occasion en partenariat avec la Diagonale du Fou.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preceded at 8pm by an introduction to the game Les Loups-Garous de Thiercelieux, with roles adapted to Asian cultures for the occasion, in partnership with Diagonale du Fou.

L’événement Ciné-apéro-jeu ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY Festival Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme