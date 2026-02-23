Ciné-apéro-jeu ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Ciné-apéro-jeu ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence vendredi 6 mars 2026.
Ciné-apéro-jeu ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY Festival Visions d’Asie
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-06 21:00:00
fin : 2026-03-06 21:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Séance précédée à 20h d’une initiation au jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux avec des rôles adaptés aux cultures asiatiques pour l’occasion en partenariat avec la Diagonale du Fou.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Preceded at 8pm by an introduction to the game Les Loups-Garous de Thiercelieux, with roles adapted to Asian cultures for the occasion, in partnership with Diagonale du Fou.
