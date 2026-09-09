Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche place de la Gare Royan

jeudi 15 octobre 2026 · place de la Gare · Royan

Informations pratiques

Royan

Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche

place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR

(hors abonnements)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Film de Stéphane Demoustier, France, 2025, 108 min

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place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

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English :

A film by Stéphane Demoustier, France, 2025, 108 min

L’événement Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan