AGENDA · Royan
Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche place de la Gare Royan
jeudi 15 octobre 2026 · place de la Gare · Royan
Informations pratiques
Royan
Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche
place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR
(hors abonnements)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Film de Stéphane Demoustier, France, 2025, 108 min
.
place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
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English :
A film by Stéphane Demoustier, France, 2025, 108 min
L’événement Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan
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