UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche place de la Gare Royan

jeudi 15 octobre 2026 · place de la Gare · Royan

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
place de la Gare
Adresse
Cinéma Lido
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.1 4.1 4.1 (hors abonnements)

Royan

Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche

place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR

(hors abonnements)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Film de Stéphane Demoustier, France, 2025, 108 min
  .

place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A film by Stéphane Demoustier, France, 2025, 108 min

L’événement Ciné-archi | L’Inconnu de la Grande Arche Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)