Exposition Yuki Onodera L’instant déplacé Espace d’Art Contemporain Royan
samedi 5 septembre 2026 · Espace d'Art Contemporain · Royan
Informations pratiques
Royan
Exposition Yuki Onodera L’instant déplacé
Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-11-15 18:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Captures présente L’instant déplacé , une exposition de l’artiste japonaise Yuki Onodera faisant dialoguer quatre séries, Muybridge’s Twist , Darkside of the Moon , The World Is Not Small–1826 et Roma-Roma ,
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Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 95 91 association.echancrures@gmail.com
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English :
Captures presents “L’instant déplacé,” an exhibition by Japanese artist Yuki Onodera that brings together four series: %AB “Muybridge’s Twist,” %AB “Darkside of the Moon,” %AB “The World Is Not Small?1826,” and %AB “Roma-Roma,”
L’événement Exposition Yuki Onodera L’instant déplacé Royan a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Royan
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