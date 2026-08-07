Exposition Yuki Onodera L’instant déplacé Espace d’Art Contemporain Royan

Informations pratiques

Royan

Exposition Yuki Onodera L’instant déplacé

Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-11-15 18:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Captures présente L’instant déplacé , une exposition de l’artiste japonaise Yuki Onodera faisant dialoguer quatre séries, Muybridge’s Twist , Darkside of the Moon , The World Is Not Small–1826 et Roma-Roma ,

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Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 95 91 association.echancrures@gmail.com

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English :

Captures presents “L’instant déplacé,” an exhibition by Japanese artist Yuki Onodera that brings together four series: %AB “Muybridge’s Twist,” %AB “Darkside of the Moon,” %AB “The World Is Not Small?1826,” and %AB “Roma-Roma,”

L’événement Exposition Yuki Onodera L’instant déplacé Royan a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Royan