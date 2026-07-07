Visite archi art nouveau / art déco dans le parc RDV devant la villa Le Cygne Royan

lundi 31 août 2026 · RDV devant la villa Le Cygne · Royan

Informations pratiques

Royan

Visite archi art nouveau / art déco dans le parc

RDV devant la villa Le Cygne 24 bd Garnier Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 16:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

L’Art nouveau et l’Art déco sont deux courants architecturaux majeurs du XXe siècle, que l’on confond souvent, alors qu’ils présentent des conceptions très différentes.

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RDV devant la villa Le Cygne 24 bd Garnier Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Art Nouveau and Art Deco are two major architectural movements of the 20th century that are often confused, even though they represent very different design philosophies.

L’événement Visite archi art nouveau / art déco dans le parc Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan