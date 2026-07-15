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AGENDA · Royan

Championnats de France de Sauvetage Côtier Royan

mercredi 2 septembre 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Plage de Pontaillac
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Championnats de France de Sauvetage Côtier

Plage de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-02

Cette compétition, la plus importante en Sauvetage Côtier, rassemblera plus de 450 compétiteurs. La France est la troisième nation au niveau mondiale, la première en Europe.
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Plage de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   assra@outlook.fr

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English :

This competition, the largest in coastal rescue, will bring together more than 450 competitors. France ranks third in the world and first in Europe.

L’événement Championnats de France de Sauvetage Côtier Royan a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Royan

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