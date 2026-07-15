Informations pratiques

Royan

Championnats de France de Sauvetage Côtier

Plage de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-02

Cette compétition, la plus importante en Sauvetage Côtier, rassemblera plus de 450 compétiteurs. La France est la troisième nation au niveau mondiale, la première en Europe.

.

Plage de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine assra@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This competition, the largest in coastal rescue, will bring together more than 450 competitors. France ranks third in the world and first in Europe.

L’événement Championnats de France de Sauvetage Côtier Royan a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Royan