Championnats de France de Sauvetage Côtier Royan
mercredi 2 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Championnats de France de Sauvetage Côtier
Plage de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-02
Cette compétition, la plus importante en Sauvetage Côtier, rassemblera plus de 450 compétiteurs. La France est la troisième nation au niveau mondiale, la première en Europe.
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Plage de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine assra@outlook.fr
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English :
This competition, the largest in coastal rescue, will bring together more than 450 competitors. France ranks third in the world and first in Europe.
L’événement Championnats de France de Sauvetage Côtier Royan a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Royan
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