23ème stage de danse de Royan Espace Cordouan Royan
dimanche 19 juillet 2026 · Espace Cordouan · Royan
Informations pratiques
Royan
23ème stage de danse de Royan
Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-19
Du dimanche 19 au vendredi 24 juillet stage de danses (classique, contemporaine, modern’jazz et comédie musicale) / spectacle de fin de stage vendredi 24 juillet à 18h00 (gratuit).
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Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 02 53
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English :
Sunday July 19 to Friday July 24: dance workshop (classical, contemporary, modern jazz and musical comedy) / end-of-course show Friday July 24 at 6:00 pm (free).
L’événement 23ème stage de danse de Royan Royan a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Royan
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