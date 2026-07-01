23ème stage de danse de Royan Espace Cordouan Royan

Informations pratiques

Royan

23ème stage de danse de Royan

Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-19

Du dimanche 19 au vendredi 24 juillet stage de danses (classique, contemporaine, modern’jazz et comédie musicale) / spectacle de fin de stage vendredi 24 juillet à 18h00 (gratuit).

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Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 19 02 53

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English :

Sunday July 19 to Friday July 24: dance workshop (classical, contemporary, modern jazz and musical comedy) / end-of-course show Friday July 24 at 6:00 pm (free).

L’événement 23ème stage de danse de Royan Royan a été mis à jour le 2026-07-15 par Mairie de Royan