Atelier carnet de voyage accordéon Hobbies et compagnie Royan
lundi 20 juillet 2026 · Hobbies et compagnie · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier carnet de voyage accordéon
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
par heure
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-24
3h pour fabriquer ton propre carnet accordéon et explorer la pratique du carnet de voyage sur le thème de l’été en bord de mer. Collage, dessin, aquarelle, je te partage mes idées pour te créer un souvenir unique !
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
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English :
Spend 3 hours making your own accordion-style notebook and exploring the art of travel journaling with a seaside summer theme. Whether it’s collage, drawing, or watercolor, I’ll share my ideas with you so you can create a one-of-a-kind keepsake!
L’événement Atelier carnet de voyage accordéon Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan
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