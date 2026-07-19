Café littéraire L’huître dans les arts et la littérature Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Café littéraire L’huître dans les arts et la littérature

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 18:15:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Avec Laurence Chanchorle, Jean-Paul Gazeau, Sylvie Roche

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54 contact@royanlitteraire.fr

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English :

With Laurence Chanchorle, Jean-Paul Gazeau, and Sylvie Roche

L’événement Café littéraire L’huître dans les arts et la littérature Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan