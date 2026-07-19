Café littéraire L’huître dans les arts et la littérature Maison des associations Royan
mardi 1 septembre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Café littéraire L’huître dans les arts et la littérature
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 18:15:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Avec Laurence Chanchorle, Jean-Paul Gazeau, Sylvie Roche
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54 contact@royanlitteraire.fr
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English :
With Laurence Chanchorle, Jean-Paul Gazeau, and Sylvie Roche
L’événement Café littéraire L’huître dans les arts et la littérature Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan
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