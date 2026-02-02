CINÉ ART Loupian

CINÉ ART

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le Ciné Art est un rendez-vous mensuel où est proposé une petite conférence suivie de la projection d’un film sur la vie d’un artiste.Au programmede ce mois-ci František KUPKA

Le Ciné Art est un rendez-vous mensuel où est proposé une petite conférence suivie de la projection d’un film sur la vie d’un artiste.Au programmede ce mois-ci František KUPKAFrantišek Kupka est un peintre tchèque qui découvre la peinture en autodidacte, puis il suit des cours de dessin dans une école d’art locale, dont l’enseignement consiste à reproduire des motifs issus de l’art décoratif populaire. Considéré comme le précurseur de l’art abstrait, Kupka n’a cependant jamais voulu appartenir à un courant pictural. Indépendant et visionnaire, il a sans cesse recherché de nouvelles techniques pour parfaire son œuvre.D’abord influencé par le symbolisme, il s’éloigne peu à peu de la représentation du réel pour explorer la couleur, le mouvement et les formes pures. Lathématique de la verticalitéest également omniprésente dans son travail. Elle apparaît dans son travail vers 1909 alors qu’il cherche à représenter le mouvement et à introduire dans la peinture la quatrième dimension, le temps.Durant ses quatre-vingt-cinq années de vie, il a vu de nombreux bouleversements de l’art, dusymbolismeaupop art, en passant par l’impressionnisme, lecubisme, et bien sûr l’art abstrait, mais a toujours gardé son indépendance, sa liberté par rapport à tous les grands -ismes de l’art. Pionnier de l’abstraction, il refusa toujours l’appellation d’ artiste abstrait et s’en expliqua ainsi: Ma peinture, abstraite? Pourquoi? La peinture est concrète: couleur, formes, dynamiques. Ce qui compte, c’est l’invention. On doit inventer et puis construire. . .

65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciné Art is a monthly event featuring a short talk followed by a film on the life of an artist: Franti?ek KUPKA

L’événement CINÉ ART Loupian a été mis à jour le 2026-01-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE