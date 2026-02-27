ATELIER CRÉATIF Loupian

ATELIER CRÉATIF

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-28

À partir de 6 ans. Et si vous transformiez quelques feuilles de papier en une véritable œuvre d’art ?Pendant les vacances, la médiathèque vous invite à un moment créatif et convivial autour d’un atelier de fabrication de vases en papier.

Et si vous transformiez quelques feuilles de papier en une véritable œuvre d'art ?Pendant les vacances scolaires, la médiathèque invite les familles à partager un moment créatif et convivial autour d'un atelier de fabrication de vases en papier. Une activité ludique pour petits et grands, où imagination et couleurs seront à l'honneur !Rendez-vous à 14h, inscriptions obligatoires auprès de l'équipe de la médiathèque.À partir de 6 ans.

65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

Ages 6 and up. How about turning a few sheets of paper into a real work of art? During the vacations, the mediatheque invites you to a creative and convivial paper vase-making workshop.

