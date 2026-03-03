ATELIER FABRICATION DE FONDANTS PARFUMÉS

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un moment simple et apaisant, pour laisser parler votre créativité, partager une parenthèse conviviale et repartir avec des créations qui parfumeront votre intérieur.

Célébrez l’arrivée des beaux jours autour d’un atelier tout en douceur.Prenez le temps de créer vos propres fondants parfumés, en choisissant parmi une sélection de senteurs délicates et lumineuses, inspirées du printemps et des premières journées ensoleillées.Un moment simple et apaisant, pour laisser parler votre créativité, partager une parenthèse conviviale et repartir avec des créations qui parfumeront votre intérieur.Le nombre de places est limité. Inscriptions auprès de l’équipe de la médiathèque. À partir de 15 ans.Avec Marine GUIDEZ .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A simple, soothing moment to let your creativity flow, share a convivial interlude and leave with creations that will perfume your home.

L’événement ATELIER FABRICATION DE FONDANTS PARFUMÉS Loupian a été mis à jour le 2026-02-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE