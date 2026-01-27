ALLONS AUX THERMES ! Loupian
ALLONS AUX THERMES ! Loupian mercredi 29 avril 2026.
ALLONS AUX THERMES !
RD 158 Loupian Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Partage un moment cocooning avec ta maman ou ta mamie et partage avec nous les secrets de beauté des romaines.
Partage un moment cocooning avec ta maman ou ta mamie et partage avec nous les secrets de beauté des romaines.Atelier parent-enfant dès 7 ans Tarif 5€ le binôme. Sur inscription. .
RD 158 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18 villaloupian@agglopole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Share a moment of cocooning with your mom or grandma and share with us the beauty secrets of the Romans.
L’événement ALLONS AUX THERMES ! Loupian a été mis à jour le 2026-01-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE