DICTÉE Loupian mercredi 29 avril 2026.
Loupian Hérault
Découvrez la dictée des bénévoles de la médiathèque, simple et ludique à l’occasion de ce rendez-vous mensuel.Moment de convivialité, de discussion et d’échange sur l’orthographe des mots.Alors, qui sera le maître des mots? .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
English :
Discover the mediatheque?s volunteer dictation, simple and fun, at this monthly event.
