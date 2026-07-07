Ciné-atelier Deux images pour une Rue du Théâtre Hendaye
vendredi 23 octobre 2026 · Rue du Théâtre · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Ciné-atelier Deux images pour une
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
À l’issue de la projection de Olivia (durée du film 0h39).
Places limitées, sur inscription.
Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif parents-enfants, pour fabriquer son propre thaumatrope, un jouet optique avec deux images distinctes, dont la rotation rapide va tromper l’œil et créer l’illusion de leur fusion.
Nous ferons ainsi apparaître la forme d’un cœur dans le creux de deux mains, ou les cous de deux cygnes. .
Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 shubert@hendaye.fr
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English : Ciné-atelier Deux images pour une
L’événement Ciné-atelier Deux images pour une Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce
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