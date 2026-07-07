Ciné-atelier Deux images pour une Rue du Théâtre Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Ciné-atelier Deux images pour une

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

À l’issue de la projection de Olivia (durée du film 0h39).

Places limitées, sur inscription.

Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif parents-enfants, pour fabriquer son propre thaumatrope, un jouet optique avec deux images distinctes, dont la rotation rapide va tromper l’œil et créer l’illusion de leur fusion.

Nous ferons ainsi apparaître la forme d’un cœur dans le creux de deux mains, ou les cous de deux cygnes. .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 shubert@hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-atelier Deux images pour une

L’événement Ciné-atelier Deux images pour une Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce