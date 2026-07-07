Ciné-atelier Ombro-cinéma Rue du Théâtre Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Ciné-atelier Ombro-cinéma

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

À l’issue de la projection de Olivia (durée du film 1h11).

À partir de 8 ans.

Places limitées, sur inscription.

Animé par une médiatrice culturelle, un atelier créatif pour découvrir la technique de l’ombro-cinéma, un ancien procédé d’animation étonnant, qui permet, grâce à un cache rayé, de créer l’illusion qu’une image fixe se met en mouvement.

Nous ferons ainsi palpiter le dessin d’un cœur, pour prolonger l’élan généreux et solidaire qu’aura fait naître la belle histoire d’Olivia. .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 shubert@hendaye.fr

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English : Ciné-atelier Ombro-cinéma

L’événement Ciné-atelier Ombro-cinéma Hendaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Hendaye Tourisme & Commerce