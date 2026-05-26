Guipry-Messac

Ciné Avant-première coup de coeur surprise

65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Laissez-vous surprendre par un film en avant-première classé Art & Essai, sans savoir lequel… et découvrez en exclusivité les films qui vont marquer l’année des émotions inédites, des surprises et de grands moments de cinéma… avant tout le monde !

Faites découvrir des films, échangez vos impressions, vivez le cinéma à 100%, et gagnez des entrées gratuites grâce à votre carte de membre du club ! .

65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Avant-première coup de coeur surprise Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté