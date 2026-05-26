Ciné Avant-première coup de coeur surprise Guipry-Messac
Ciné Avant-première coup de coeur surprise Guipry-Messac lundi 1 juin 2026.
Guipry-Messac
Ciné Avant-première coup de coeur surprise
65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
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65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83
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English :
L’événement Ciné Avant-première coup de coeur surprise Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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