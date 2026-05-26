Guipry-Messac

Santa Le concert au cinéma !

65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

UN MOMENT SUSPENDU À VIVRE SUR GRAND ÉCRAN, UNIQUEMENT LE JEUDI 4 JUIN À 20h30

SANTA signe le show de ses rêves !

Dans un concert magistral, l’artiste embrasse la scène mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et moments de grâce.

Installez-vous confortablement sur votre siège et profitez bien de cette scénographie révolutionnaire saluée par Le Parisien comme étant du jamais vu en Europe .

Tarif normal 19 € Tarif réduit pour les de 14 ans 16 €

Réservez vos places dès à présent .

65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83

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English :

L’événement Santa Le concert au cinéma ! Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté