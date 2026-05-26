Santa Le concert au cinéma ! Guipry-Messac
Santa Le concert au cinéma ! Guipry-Messac jeudi 4 juin 2026.
Guipry-Messac
Santa Le concert au cinéma !
65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
UN MOMENT SUSPENDU À VIVRE SUR GRAND ÉCRAN, UNIQUEMENT LE JEUDI 4 JUIN À 20h30
SANTA signe le show de ses rêves !
Dans un concert magistral, l’artiste embrasse la scène mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et moments de grâce.
Installez-vous confortablement sur votre siège et profitez bien de cette scénographie révolutionnaire saluée par Le Parisien comme étant du jamais vu en Europe .
Tarif normal 19 € Tarif réduit pour les de 14 ans 16 €
Réservez vos places dès à présent .
65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83
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English :
L’événement Santa Le concert au cinéma ! Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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