Guipry-Messac

Le coup de coeur des bénévoles La corde au cou

65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La corde au cou, le nouveau bijou de Gus Van Sant est LE coup de coeur des bénévoles du cinéma L’Alliance !

Une formidable comédie noire et politique, cruellement drôle…

A voir absolument .

65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83

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English :

L’événement Le coup de coeur des bénévoles La corde au cou Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté