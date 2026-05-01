Le coup de coeur des bénévoles La corde au cou Guipry-Messac
Le coup de coeur des bénévoles La corde au cou Guipry-Messac dimanche 31 mai 2026.
Guipry-Messac
Le coup de coeur des bénévoles La corde au cou
65 avenue de la gare Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La corde au cou, le nouveau bijou de Gus Van Sant est LE coup de coeur des bénévoles du cinéma L’Alliance !
Une formidable comédie noire et politique, cruellement drôle…
A voir absolument .
65 avenue de la gare Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 76 83
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English :
L’événement Le coup de coeur des bénévoles La corde au cou Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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