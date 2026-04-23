Saint-Michel-sur-Orge

Ciné-bébé Loups tendres et loufoques

Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Ciné-bébé Loups tendres et loufoques

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Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Ciné-bébé Tender and wacky wolves

L’événement Ciné-bébé Loups tendres et loufoques Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Coeur Essonne