Projection Sorda Saint-Michel-sur-Orge
Projection Sorda Saint-Michel-sur-Orge lundi 4 mai 2026.
Saint-Michel-sur-Orge
Projection Sorda
Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 4.7 – 4.7 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:00:00
fin : 2026-05-04 15:40:00
Date(s) :
2026-05-04
Le rendez-vous de l’EMC autour du film aura lieu le lundi 4 mai à 14h. Il s’agit du dernier événement du mois la programmation est désormais finalisée.
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Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
The EMC event around the film will take place on Monday May 4 at 2pm. This is the last event of the month: the program has now been finalized.
L’événement Projection Sorda Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Coeur Essonne