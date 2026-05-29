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Ciné Belle Etoile Bergers Sousceyrac-en-Quercy

Ciné Belle Etoile Bergers Sousceyrac-en-Quercy

Ciné Belle Etoile Bergers Sousceyrac-en-Quercy mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Place du Foyer rural de Calviac

Ville : 46190 Sousceyrac-en-Quercy

Département : Lot

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Sousceyrac-en-Quercy

Ciné Belle Etoile Bergers

Place du Foyer rural de Calviac Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Sophie Desrape. Sur un coup de tête et gonflé d’illusions, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence

Restauration sur place et animation musicale

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Place du Foyer rural de Calviac Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 5 65 33 00 82 

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Bergers Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne

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