Pinsac

Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque

Le JADA- Port de Pinsac Pinsac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !

Restauration et atelier avec Pinsac Loisirs avant la séance

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Le JADA- Port de Pinsac Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 9 54 56 29 73

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne