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Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac

Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac

Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac mercredi 12 août 2026.

Adresse : Le JADA- Port de Pinsac

Ville : 46200 Pinsac

Département : Lot

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Pinsac

Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque

Le JADA- Port de Pinsac Pinsac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

Restauration et atelier avec Pinsac Loisirs avant la séance

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Le JADA- Port de Pinsac Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 9 54 56 29 73 

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne

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