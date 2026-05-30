Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac
Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac mercredi 12 août 2026.
Pinsac
Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque
Le JADA- Port de Pinsac Pinsac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !
Restauration et atelier avec Pinsac Loisirs avant la séance
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Le JADA- Port de Pinsac Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 9 54 56 29 73
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As part of Ciné Belle Étoile
L’événement Ciné Belle Etoile Concert- Les Rois du Burlesque Pinsac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne
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