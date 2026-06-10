Concert Cabaret Pinsac
Concert Cabaret Pinsac samedi 15 août 2026.
Pinsac
Concert Cabaret
Place de l’Eglise Saint Pierre Pinsac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Spectacle cabaret intitulé l’Originel , avec Sébastien Laussier, accompagné de deux danseuses et un danseur
Spectacle cabaret intitulé l’Originel , avec Sébastien Laussier, accompagné de deux danseuses et un danseur. Puis soirée disco, animée par DJ Fred Dega
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Place de l’Eglise Saint Pierre Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 7 80 20 42 92
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English :
Cabaret show entitled l?Originel , with Sébastien Laussier, accompanied by two female dancers and a male dancer
L’événement Concert Cabaret Pinsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne