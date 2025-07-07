Lacave

Ciné Belle Etoile En fanfare

Espace plein air salle polyvalente Lacave Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol. Deux frères que tout oppose se retrouvent autour de l’amour de la musique

Buvette, restauration et animation musicale

.

Espace plein air salle polyvalente Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 41 97 66 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile En fanfare Lacave a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne