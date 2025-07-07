Ciné Belle Etoile En fanfare Lacave
Ciné Belle Etoile En fanfare Lacave mardi 4 août 2026.
Lacave
Ciné Belle Etoile En fanfare
Espace plein air salle polyvalente Lacave Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol. Deux frères que tout oppose se retrouvent autour de l’amour de la musique
Buvette, restauration et animation musicale
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Espace plein air salle polyvalente Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 41 97 66 97
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile En fanfare Lacave a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
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