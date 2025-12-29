Souillac en Jazz Staight Horns Lacave
Souillac en Jazz Staight Horns Lacave mardi 21 juillet 2026.
Souillac en Jazz Staight Horns
Lacave Lot
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2026-07-21 20:30:00
2026-07-21
Henri Peyrous (déjà venu à Souillac en 2024 avec Prospectus, lauréat jazz migration) et
Olivier Thémines jouent de 2 instruments droits et frères à anche en deux matières différentes métal et bois qui partagent une tessiture similaire, et le même accord en si bémol le saxophone soprano et la clarinette. Deux instruments associés à de grandes figures du jazz, mais rarement réunis. Homogénéité et complémentarité des timbres, sonorité aux couleurs chaudes, maîtrise et ouverture du discours sont leurs objectifs essentiels. La figure historique du grand Steve Lacy venu à Souillac devrait planer dans les grottes de Lacave avec son acoustique légendaire .
Lacave 46200 Lot Occitanie
English :
Henri Peyrous (already in Souillac in 2024 with Prospectus, jazz migration winner) and
Olivier Thémines play 2 straight reed instruments made of two different materials, metal and wood, which share a similar range and the same B-flat tuning: the soprano saxophone and the clarinet
