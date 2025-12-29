Souillac en Jazz Staight Horns

Lacave Lot

Tarif : 25 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Henri Peyrous (déjà venu à Souillac en 2024 avec Prospectus, lauréat jazz migration) et

Olivier Thémines jouent de 2 instruments droits et frères à anche en deux matières différentes métal et bois qui partagent une tessiture similaire, et le même accord en si bémol le saxophone soprano et la clarinette. Deux instruments associés à de grandes figures du jazz, mais rarement réunis. Homogénéité et complémentarité des timbres, sonorité aux couleurs chaudes, maîtrise et ouverture du discours sont leurs objectifs essentiels. La figure historique du grand Steve Lacy venu à Souillac devrait planer dans les grottes de Lacave avec son acoustique légendaire .

Lacave 46200 Lot Occitanie

