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Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » de Lacave Lacave

Marché de producteurs de pays « Bienvenue à la ferme » de Lacave Lacave lundi 6 juillet 2026.

Ville : 46200 Lacave

Département : Lot

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Lacave

Lacave Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-06 19:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

Tous les lundis et jeudis de l’été, venez nombreux au marché de producteurs de pays pour acheter des produits en direct du producteur.
Tous les lundis et jeudis de l’été, venez nombreux au marché de producteurs de pays pour acheter des produits en direct du producteur.   .

Lacave 46200 Lot Occitanie  

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English :

Every Monday and Thursday during the summer, come along to the local farmers’ market to buy produce direct from the producer.

L’événement Marché de producteurs de pays Bienvenue à la ferme de Lacave Lacave a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Vallée de la Dordogne

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