Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun
Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun mardi 28 juillet 2026.
Puybrun
Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Place du Col Puybrun Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Face à son enfant né avec un pied-bot, Esther promet à son fils qu’il marchera et qu’il aura une vie fabuleuse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante
Expo Patrimoine en avant-séance
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Place du Col Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 53 25
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne