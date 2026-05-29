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Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun

Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun

Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Place du Col

Ville : 46130 Puybrun

Département : Lot

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : Gratuit

Puybrun

Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Place du Col Puybrun Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Face à son enfant né avec un pied-bot, Esther promet à son fils qu’il marchera et qu’il aura une vie fabuleuse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante

Expo Patrimoine en avant-séance

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Place du Col Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 53 25 

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne

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