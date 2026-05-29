Puybrun

Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Place du Col Puybrun Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Face à son enfant né avec un pied-bot, Esther promet à son fils qu’il marchera et qu’il aura une vie fabuleuse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante

Expo Patrimoine en avant-séance

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Place du Col Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 53 25

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Puybrun a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne