Festival Ferrandou Musique Five by 5 trumpets, quintette à cuivres Puybrun

Festival Ferrandou Musique Five by 5 trumpets, quintette à cuivres

Rue Saint Blaise Puybrun Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Formé en octobre 2022, lorsque ses cinq membres ont entamé leurs études à la Royal Academy of Music, le quintette de trompettes FiveBy5 est né d'une volonté d'explorer les possibilités offertes par un quintette de trompettes dans le domaine de la musique de chambre exigeante.

Trois ans plus tard, l'ensemble est devenu un élément essentiel du travail artistique de chacun de ses membres, nourrissant leur mission commune d'innovation dans le domaine de la musique de chambre pour cuivres

Formé en octobre 2022, lorsque ses cinq membres ont entamé leurs études à la Royal Academy of Music, le quintette de trompettes FiveBy5 est né d'une volonté d'explorer les possibilités offertes par un quintette de trompettes dans le domaine de la musique de chambre exigeante.

Trois ans plus tard, l'ensemble est devenu un élément essentiel du travail artistique de chacun de ses membres, nourrissant leur mission commune d'innovation dans le domaine de la musique de chambre pour cuivres. Avec un répertoire composé de compositions originales, de nouveaux arrangements et d'œuvres puisant dans leurs racines suédoises, ukrainiennes et britanniques, FiveBy5 s'est produit à de nombreuses reprises au Royaume-Uni et à l'étranger

Parmi leurs prestations phares, citons le Philip Jones Brass Spectacular à Sinfonia Smith Square (février 2024), leurs débuts internationaux à Stockholm (avril 2024) et des séjours artistiques à Ferrandou Musique en France en 2024 et 2025. FiveBy5 a remporté la 2e place du Musicians' Company Brass Ensemble Prize en 2023 et 2024, et la 1re place en 2025.

L'ensemble FiveBy5 se consacre à l'élargissement du répertoire original pour quintettes de trompettes et a créé deux nouvelles œuvres du compositeur de la Royal Academy of Music, Archie John. Récemment, il a également reçu une nouvelle commande de Britta Byström, financée par Radio Sweden

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Rue Saint Blaise Puybrun 46130 Lot Occitanie

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English :

Formed in October 2022, when its five members began their studies at the Royal Academy of Music, the FiveBy5 trumpet quintet was born out of a desire to explore the possibilities offered by a trumpet quintet in the field of demanding chamber music.

Three years on, the ensemble has become an essential part of each member's artistic work, nurturing their shared mission of innovation in the field of brass chamber music

L’événement Festival Ferrandou Musique Five by 5 trumpets, quintette à cuivres Puybrun a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne