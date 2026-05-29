Lachapelle-Auzac

Ciné Belle Etoile Monsieur Aznavour

Prairie de la salle polyvalente Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Synopsis Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir

Synopsis Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de MONSIEUR AZNAVOUR

Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps, restauration sur place

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Prairie de la salle polyvalente Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 37 67 54 07

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English :

Synopsis: Son of refugees, small, poor, veiled voice, it was said that he had nothing to succeed

L’événement Ciné Belle Etoile Monsieur Aznavour Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne