Ciné-Braderie + Visites guidées | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Ciné-Braderie + Visites guidées | Soirée de clôture Imaginaires de cinéma Vendredi 26 juin, 17h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00

Vendredi 26 juin – GRATUIT

À l’occasion de la clôture du mois Imaginaires de cinéma, nous organisons un Ciné-Braderie gratuit sur le parvis du Fresnoy – Studio national.

En continu

Vente d’affiches de films

Petite restauration et consommation au restaurant Le Plateau (17h-22h30)

Visites guidées gratuites du circuit de production d’un film

En compagnie d’un·e guide, découvrez Le Fresnoy – Studio national : explorez le bâtiment à l’architecture surprenante, plongez dans l’envers du décor de la création contemporaine (plateau de tournage, studio d’enregistrement, laboratoire photo…) et prenez de la hauteur sur les toits !

Départs : 18h et 19h

Durée : 1h

Réservation conseillée : accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}] [{« link »: « mailto:accueil@lefresnoy.net »}]

Ciné-Braderie, 17h – 21h. En continu, vente d’affiches de films. Visites guidées gratuites du circuit de production d’un film (départs : 18h et 19h) – GRATUIT Ciné-Braderie Cinéma

DR