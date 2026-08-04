Ciné-bricole Des minions et des monstres Cinéma Les Cinéastes Le Mans
mercredi 2 septembre 2026 · Cinéma Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Ciné-bricole Des minions et des monstres
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:30:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Retrouvez au cinéma Les Cinéastes une séance ciné-bricole autour du film Des Minions et des monstres . Suite à la séance, les enfants pourront fabriquer leurs propres minions et repartir avec leurs personnages préférés, à la maison.
C’est le retour des Minions au cinéma ! Découvrez le au cinéma Les Cinéastes.
Avec ce nouvel opus, le réalisateur Pierre Coffin livre une ode au cinéma qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus de véritables stars de cinéma.
Suite à la séance, les enfants pourront fabriquer leurs propres minions et repartir avec leurs personnages préférés, à la maison. .
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Come to Les Cinéastes for a hands-on movie workshop based on the film Minions and Monsters. After the screening, children can make their own Minions and take their favorite characters home with them.
L’événement Ciné-bricole Des minions et des monstres Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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