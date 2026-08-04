Ciné-bricole Des minions et des monstres Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ciné-bricole Des minions et des monstres

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:30:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Retrouvez au cinéma Les Cinéastes une séance ciné-bricole autour du film Des Minions et des monstres . Suite à la séance, les enfants pourront fabriquer leurs propres minions et repartir avec leurs personnages préférés, à la maison.

C’est le retour des Minions au cinéma ! Découvrez le au cinéma Les Cinéastes.

Avec ce nouvel opus, le réalisateur Pierre Coffin livre une ode au cinéma qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus de véritables stars de cinéma.

Suite à la séance, les enfants pourront fabriquer leurs propres minions et repartir avec leurs personnages préférés, à la maison. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to Les Cinéastes for a hands-on movie workshop based on the film Minions and Monsters. After the screening, children can make their own Minions and take their favorite characters home with them.

L’événement Ciné-bricole Des minions et des monstres Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72