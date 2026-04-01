Ciné-club Castillon-la-Bataille
Ciné-club Castillon-la-Bataille samedi 25 avril 2026.
Castillon-la-Bataille
Ciné-club
Allée Marcel Paul Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’association Le Maximum lance son ciné-club
avec un programme inédit
Visionnage du film d’animation Flow
Salle Devert à 17h30. .
Allée Marcel Paul Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemaximum33350@gmail.com
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English : Ciné-club
L’événement Ciné-club Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Castillon-Pujols
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