Castillon-la-Bataille

Ciné-club

Allée Marcel Paul Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association Le Maximum lance son ciné-club

avec un programme inédit

Visionnage du film d’animation Flow

Salle Devert à 17h30. .

Allée Marcel Paul Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemaximum33350@gmail.com

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English : Ciné-club

L’événement Ciné-club Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Castillon-Pujols