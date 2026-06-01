Ciné-club Castillon-la-Bataille
Ciné-club Castillon-la-Bataille samedi 13 juin 2026.
Castillon-la-Bataille
Ciné-club
salle Devert Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous pour la 4e séance du Ciné-club? du Maximum
projection du film De l’autre côté du ciel
Réalisé par Yusuke Hirota, sorti en France en 2022,? 1h40, tout public
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.
cotisation 4€ et petite buvette .
salle Devert Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemaximum33350@gmail.com
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English : Ciné-club
L’événement Ciné-club Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Castillon-Pujols
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