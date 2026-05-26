Lectures Montaigne dans les jardins Italiens Castillon-la-Bataille
Lectures Montaigne dans les jardins Italiens Castillon-la-Bataille samedi 20 juin 2026.
Castillon-la-Bataille
Lectures Montaigne dans les jardins Italiens
1 allée de la république Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cette conférence-lecture se propose de faire entendre les descriptions
des jardins italiens laissées par Montaigne qui constituaient une des
principales curiosités à visiter et à admirer.
Anne Bouscharain et Violaine Giacomotto-Charra sont spécialistes de la
littérature du XVIe siècle et organisatrices du Moi(s) Montaigne. Respectivement
enseignante en classe préparatoire et professeur à l’université
Bordeaux Montaigne où elle dirige le Centre Montaigne. .
1 allée de la république Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine montaigne.mouvement@gmail.com
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English :
L’événement Lectures Montaigne dans les jardins Italiens Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Castillon-Pujols
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