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Lectures Montaigne dans les jardins Italiens Castillon-la-Bataille

Lectures Montaigne dans les jardins Italiens Castillon-la-Bataille

Lectures Montaigne dans les jardins Italiens Castillon-la-Bataille samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 allée de la république

Ville : 33350 Castillon-la-Bataille

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Castillon-la-Bataille

Lectures Montaigne dans les jardins Italiens

1 allée de la république Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Cette conférence-lecture se propose de faire entendre les descriptions
des jardins italiens laissées par Montaigne qui constituaient une des
principales curiosités à visiter et à admirer.
Anne Bouscharain et Violaine Giacomotto-Charra sont spécialistes de la
littérature du XVIe siècle et organisatrices du Moi(s) Montaigne. Respectivement
enseignante en classe préparatoire et professeur à l’université
Bordeaux Montaigne où elle dirige le Centre Montaigne.   .

1 allée de la république Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine   montaigne.mouvement@gmail.com

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English :

L’événement Lectures Montaigne dans les jardins Italiens Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Castillon-Pujols

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