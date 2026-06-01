Mur Fou Castillon-la-Bataille
Mur Fou Castillon-la-Bataille jeudi 25 juin 2026.
Castillon-la-Bataille
Mur Fou
Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Mur Fou #6
vernissage-goûter
organisé par l’association Bon Pour 1 Tour
avec les artistes Mehdi Beneitez et Élisa Lévêque
+ le soutien des peintures Unikalo .
Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine bonpour1tour@bp1t.com
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English : Mur Fou
L’événement Mur Fou Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Castillon-Pujols
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