Castillon-la-Bataille

Mur Fou

Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Mur Fou #6

vernissage-goûter

organisé par l’association Bon Pour 1 Tour

avec les artistes Mehdi Beneitez et Élisa Lévêque

+ le soutien des peintures Unikalo .

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine bonpour1tour@bp1t.com

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English : Mur Fou

L’événement Mur Fou Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Castillon-Pujols