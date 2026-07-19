Informations pratiques

Granville

Ciné-club c’est arrivé près de chez vous

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:45:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le ciné-club Ciné-Corsaire cap sur l’aventure cinématographique !

Notre association vous invite à explorer toutes les richesses du 7e art classiques incontournables, pépites méconnues, découvertes surprenantes et grands films qui rassemblent.

Chaque projection est une escale où émotions et partage sont au rendez-vous.

Que vous soyez passionné, curieux ou simple amateur de bons moments, embarquez avec nous et laissez-vous porter par la magie du cinéma !

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS (1992).

Faux documentaire où une équipe de journalistes suit Ben, un tueur, qui s’attaque plus particulièrement aux personnes âgées et aux personnes de classes moyennes. Peu à peu les journalistes vont prendre part aux crimes de Ben.

Interdit aux moins de 12 ans.

Un ciné-débat aura lieu après la projection. .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-club c’est arrivé près de chez vous

L’événement Ciné-club c’est arrivé près de chez vous Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer