Ciné-club J. Becker Eté 93 Pontarlier
mardi 15 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné-club J. Becker Eté 93
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 21:00:00
fin : 2026-09-15 23:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Film de Carla Simón (Espagne, 99min, 2017, VOSTFR) Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin..
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ciné-club J. Becker Eté 93
L’événement Ciné-club J. Becker Eté 93 Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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