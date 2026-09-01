Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker Eté 93

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 21:00:00

fin : 2026-09-15 23:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Film de Carla Simón (Espagne, 99min, 2017, VOSTFR) Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin..

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ciné-club J. Becker Eté 93

L’événement Ciné-club J. Becker Eté 93 Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS