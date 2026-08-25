Ciné-club J. Becker La passion de Van Gogh Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker La passion de Van Gogh

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 21:00:00

fin : 2026-10-13 22:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Organisé par le Ciné-Club J. Becker. En présence de la réalisatrice.

Film de Dorota KOBIELA et Hugh WELCHMAN (Royaume-Uni, Pologne, 2017, 95′, VOSTFR) Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. La nouvelle du suicide du peintre vient de tomber…

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Ciné-club J. Becker La passion de Van Gogh Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS