Ciné-club J. Becker L’ultime ascension Pontarlier
mardi 20 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné-club J. Becker L’ultime ascension
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 21:00:00
fin : 2026-10-20 22:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Organisé par le Ciné-Club J. Becker et la médiathèque de Pontarlier.
Film d’Eliza KUBARSKA (Pologne, Suisse, 2024,86′, VOSTFR) Festival de cinéma de Pontarlier. Wanda Rutkiewicz, alors l’alpiniste la plus célèbre du monde, disparaît en 1992 au Kangchendzönga au Népal. Aujourd’hui encore, des rumeurs persistent selon lesquelles elle serait encore en vie…
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné-club J. Becker L’ultime ascension Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026