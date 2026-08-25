Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker L’ultime ascension

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 21:00:00

fin : 2026-10-20 22:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Organisé par le Ciné-Club J. Becker et la médiathèque de Pontarlier.

Film d’Eliza KUBARSKA (Pologne, Suisse, 2024,86′, VOSTFR) Festival de cinéma de Pontarlier. Wanda Rutkiewicz, alors l’alpiniste la plus célèbre du monde, disparaît en 1992 au Kangchendzönga au Népal. Aujourd’hui encore, des rumeurs persistent selon lesquelles elle serait encore en vie…

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Ciné-club J. Becker L’ultime ascension Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS