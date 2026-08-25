Ciné-club J. Becker Wet Monday Théâtre Bernard Blier Pontarlier
mardi 20 octobre 2026 · Théâtre Bernard Blier · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné-club J. Becker Wet Monday
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 18:30:00
fin : 2026-10-20 20:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Film de Justyna MYTNIK (Pologne, Estonie, Tchéquie, 2024, 87’, VOSTFR) Festival de cinéma de Pontarlier. Klara, 15 ans, doit faire face à un traumatisme qui s’exprime par une soudaine phobie de l’eau. Elle peut compter sur le soutien de Diana, sa nouvelle amie.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Ciné-club J. Becker Wet Monday Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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