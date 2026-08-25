Ciné-club J. Becker Wet Monday Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker Wet Monday

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 18:30:00

fin : 2026-10-20 20:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Film de Justyna MYTNIK (Pologne, Estonie, Tchéquie, 2024, 87’, VOSTFR) Festival de cinéma de Pontarlier. Klara, 15 ans, doit faire face à un traumatisme qui s’exprime par une soudaine phobie de l’eau. Elle peut compter sur le soutien de Diana, sa nouvelle amie.

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Ciné-club J. Becker Wet Monday Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS