Ciné-club: le bon, la brute et le truand Le Select Granville

Informations pratiques

Granville

Ciné-club: le bon, la brute et le truand

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le ciné-club Ciné-Corsaire cap sur l’aventure cinématographique !

Notre association vous invite à explorer toutes les richesses du 7e art classiques incontournables, pépites méconnues, découvertes surprenantes et grands films qui rassemblent.

Chaque projection est une escale où émotions et partage sont au rendez-vous.

Que vous soyez passionné, curieux ou simple amateur de bons moments, embarquez avec nous et laissez-vous porter par la magie du cinéma !

Rendez-vous Jeudi 20 août à 20h00 en VOST

Dans une Guerre de Sécession qui ensanglante l’Amérique, trois hommes restent indifférents au conflit. Ce sont trois redoutables et sympathiques bandits, qui assurent leur pain quotidien au bout de leurs carabines. Cependant vient un jour où ils entrevoient la possibilité de s’emparer d’une énorme somme d’argent. Et les voilà qui se jettent au milieu des combattants, n’hésitant pas à revêtir l’uniforme pour s’emparer du trésor convoité. Tour à tour alliés et ennemis, se suivant et se pourchassant, le Bon, la Brute et le Truand vont de l’avant…

De Sergio Leone | Avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef

Version restaurée 4K

Un ciné-débat aura lieu après la projection.

Tarif unique 6€50 (dont 1€ reversé à l’association Ciné-Corsaire) .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-club: le bon, la brute et le truand

L’événement Ciné-club: le bon, la brute et le truand Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer