Promenade guidée au jardin

1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

C’est dans le jardin qui entoure le musée que Christian Dior fit ses premiers pas. Découvrez, lors d’une promenade guidée, l’histoire de la famille Dior à Granville, l’influence de la maison et du jardin de son enfance sur le couturier.

Gratuit, sans réservation. .

1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenade guidée au jardin

L’événement Promenade guidée au jardin Granville a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Granville Terre et Mer