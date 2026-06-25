L’art moderne en famille découverte des collections permanentes Granville
L’art moderne en famille découverte des collections permanentes Granville vendredi 7 août 2026.
Granville
L’art moderne en famille découverte des collections permanentes
84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Les collections permanentes du MamRA se révèlent sous un nouveau jour. Durant une heure, cette visite destinée aux familles s’appuie sur les sens pour contempler et comprendre la collection de Richard Anacréon, composée d’œuvres beaux-arts et d’ouvrages remarquables qui se sont enrichis au fil des nombreuses acquisitions.
A partir de 8 ans
Sur réservation uniquement au 02 33 51 02 94, ou billetterie en ligne sur le site. .
84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’art moderne en famille découverte des collections permanentes
L’événement L’art moderne en famille découverte des collections permanentes Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Exposition de peinture voyage autour du bleu Granville 30 juin 2026
- Maison du Projet ouverture pour l’été Granville 1 juillet 2026
- Granville en musique scène ouverte Bar Hôtel Mercure le Grand Large Granville 1 juillet 2026
- Promenade guidée dans la ville Les Dior à Granville, une famille entreprenante Musée Christian Dior Granville 1 juillet 2026
- Sorties de Bain festival des arts de la rue Place Maréchal Foch Granville 2 juillet 2026