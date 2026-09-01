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Ciné Club Marie-Octobre Ecran Savinois Cinéma Florida Saint-Savinien

jeudi 24 septembre 2026 · Ecran Savinois Cinéma Florida · Saint-Savinien

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Ecran Savinois Cinéma Florida
Adresse
65 quai des Fleurs
Ville
17350 Saint-Savinien
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Savinien

Ciné Club Marie-Octobre

Ecran Savinois Cinéma Florida 65 quai des Fleurs Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Marie Octobre apprend que c’est un des membres de son réseau de Résistance qui aurait causé la mort du Commandant Castille, chef de ce réseau, quinze ans auparavant.
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Ecran Savinois Cinéma Florida 65 quai des Fleurs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 16 50  ecransavinois@cinemaflorida.fr

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L’événement Ciné Club Marie-Octobre Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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