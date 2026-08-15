Cinéma famille Lydia et le vaisseau des tempêtes Ecran Savinois Cinéma Florida Saint-Savinien
samedi 12 septembre 2026 · Ecran Savinois Cinéma Florida · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Cinéma famille Lydia et le vaisseau des tempêtes
Ecran Savinois Cinéma Florida 65 quai des Fleurs Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Lorsque son frère aîné Thaddeus est mystérieusement enlevé par l’Envoûteur, Lydia, 11 ans, part à sa recherche dans la Mer de Brume. Recueillie par l’équipage du Dauphin, un navire volant, elle devient l’apprentie de l’astromagicienne Ambrosia.
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Ecran Savinois Cinéma Florida 65 quai des Fleurs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 16 50 ecransavinois@cinemaflorida.fr
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L’événement Cinéma famille Lydia et le vaisseau des tempêtes Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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