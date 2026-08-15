Documentaire Au coeur d’une restauration Ecran Savinois Cinéma Florida Saint-Savinien
jeudi 17 septembre 2026 · Ecran Savinois Cinéma Florida · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Documentaire Au coeur d’une restauration
Ecran Savinois Cinéma Florida 65 quai des Fleurs Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Dans le cadre des Journées Européénnes du Patrimoine projection du documentaire Au coeur de la Restauration suivi d’un débat avec Thierry JOURDAN, David PACAUD, Aurélie ALLAVOINE, Thibault MORTEROL.
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Ecran Savinois Cinéma Florida 65 quai des Fleurs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 16 50 ecransavinois@cinemaflorida.fr
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L’événement Documentaire Au coeur d’une restauration Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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