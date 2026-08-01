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AGENDA · Saint-Savinien

Portes Ouvertes Amicale Tennis Savinois Terrain extérieur Saint-Savinien

samedi 29 août 2026 · Terrain extérieur · Saint-Savinien

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Terrain extérieur
Adresse
Derrière la piscine
Ville
17350 Saint-Savinien
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Savinien

Portes Ouvertes Amicale Tennis Savinois

Terrain extérieur Derrière la piscine Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

L’Amicale de Tennis Savinois vous invite à participer à ses trois journées portes ouvertes, l’occasion de découvrir le club et de vous inscrire aux cours de tennis.
Des cours enfants sont disponibles de 4 à 18 ans (Club Junior)
  .

Terrain extérieur Derrière la piscine Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   jcruiz1726@gmail.com

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L’événement Portes Ouvertes Amicale Tennis Savinois Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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