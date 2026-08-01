Portes Ouvertes Amicale Tennis Savinois Terrain extérieur Saint-Savinien
samedi 29 août 2026 · Terrain extérieur · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Portes Ouvertes Amicale Tennis Savinois
Terrain extérieur Derrière la piscine Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12
L’Amicale de Tennis Savinois vous invite à participer à ses trois journées portes ouvertes, l’occasion de découvrir le club et de vous inscrire aux cours de tennis.
Des cours enfants sont disponibles de 4 à 18 ans (Club Junior)
.
Terrain extérieur Derrière la piscine Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine jcruiz1726@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Portes Ouvertes Amicale Tennis Savinois Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Savinien (Charente-Maritime)
- Les chauves-souris de Saint-Savinien Mairie de Saint-Savinien Saint-Savinien 28 août 2026
- Cinéma famille Lydia et le vaisseau des tempêtes Ecran Savinois Cinéma Florida Saint-Savinien 12 septembre 2026
- Documentaire Au coeur d’une restauration Ecran Savinois Cinéma Florida Saint-Savinien 17 septembre 2026
- Soirée Jazz Restaurant Le Temple Saint-Savinien 27 septembre 2026